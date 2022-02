이돈승 민주당 조직본부 부본부장, 광주 남구서 이재명 지지 호소

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 다가오는 지방선거에서 전북 완주군수 출마를 준비 중인 이돈승 더불어민주당 이재명 선대위 조직본부 부본부장이 11일 광주광역시 남구를 찾아 이재명 후보에 대한 지지를 호소했다.

이 부본부장은 광주 남구에 위치한 무등시장과 2030세대가 많이 찾는 양림동 공예특화거리 등에서 상인과 시민들을 상대로 이재명 후보에 대한 압도적인 지지를 요청했다.

이 부본부장은 “이재명 후보만이 대한민국을 대전환할 수 있는 최적의 후보”라며 “전북에서 ‘8090(80% 투표율, 90% 지지율)’을 목표로 열심히 뛰고 있는 만큼, 전통적인 지지 지역인 광주·전남에서도 이재명 후보를 적극 지지해달라”고 강조했다.

또한 이 부본부장은 “현 정부에 대한 실망감으로 야당 후보에 대한 호남의 지지율이 20% 내외인 것에 대해 저를 포함한 모두가 반성하고 있다”며 “그렇다고 함량 미달의 후보에게 대한민국의 미래를 맡겨서는 안 된다”고 주장했다.

이 부본부장은 이어 광주 남구의회를 찾아 박희율 의장과 간담회를 가졌다. 이 자리에서 이 부본부장과 박 의장은 광주·전남 지역의 여론과 대선 승리를 위한 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

또한 이 부본부장은 김병내 남구청장과 대담을 진행한 뒤, 교육지원과를 방문해 남구의 지역특화발전특구인 ‘문화교육특구’에 대한 정책 벤치마킹에 나섰다.

광주 남구는 지난 2011년 문화교육특구로 지정받아 방과후수업 및 4차산업 관련 프로그램 운영 지원, 봉선 청소년문화의 집 건립, 청소년 창의 교육 프로그램 운영 등의 특화사업을 추진해 지난 2013년과 2014년, 2017년 우수특구로 선정된 바 있다.

이 부본부장은 “이재명 후보도 8대 교육공약을 통해 학교와 지역에서 함께 배우는 ‘행복한 지요일’ 제도 도입을 공언했다”며 “지역이 곧 배움이 터전이 되는 만큼, 이재명 후보의 공약과 연계해 남구의 문화교육특구 등을 통해 완주에 적합한 교육 관련 특구를 지정토록 하겠다”고 약속했다.

