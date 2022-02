중국, 日사도광산 유네스코 등재 시도에 "반성해야" 비판

자오리젠 대변인, 11일 정례 브리핑서 밝혀

日, 2023년 일본 후보로 추천

일제강점기, 조선인 징용 사실 배제

文대통령, 인터뷰서 "우려스러운 일"

[아시아경제 차민영 기자] 중국 정부가 일제 강점기 조선인 강제 노역 현장인 사도광산에 대해 유네스코 세계문화유산 등재를 추진하는 일본 정부 결정에 대해 "일본은 역사를 직시하고 반성해야 한다"고 밝혔다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 11일 정례 브리핑에서 문재인 대통령이 최근 연합뉴스 및 세계 7개 통신사와 진행한 공동 서면인터뷰에서 사도광산과 관련한 일본의 최근 결정에 대해 '유감'과 '우려'를 표명한데 대한 입장을 묻는 중화권 매체의 질문에 이같이 답했다.

자오 대변인은 또 "(일본은) 성실하고 책임감 있는 태도와 실제 행동으로 역사가 남긴 문제를 적절히 처리하고, 아시아 이웃 나라와 국제사회의 신용을 얻어야 한다"고 덧붙였다.

일본 정부는 지난 1일 각의에서 2023년 세계유산 등록을 위한 일본 후보로 사도 광산을 추천하는 방안을 승인한 뒤 유네스코 세계유산센터에 추천서를 제출했다.

사도 광산은 일제 강점기에 다수의 조선인이 동원돼 가혹한 노역을 강요받은 현장이다. 그러나 일본 정부는 이 같은 역사적 사실은 배제한 채 사도광산이 17세기 에도 시대 일본 최대 금광이자 세계 최대 금 생산지였단 점만 부각해 세계유산 등재를 추진 중이다.

한국 정부는 일본 정부가 사도 광산을 세계유산으로 추천하려는 것을 강하게 반대하는 만큼 '전방위 대응'에 나선다는 방침이다. 관계기관 및 전문가로 구성된 민·관 합동 태스크포스(TF)를 중심으로 국제사회와 공조한다. 정의용 외교부 장관도 지난 3일 하야시 요시마사 일본 외무대신과 통화를 갖고 일본 측의 사도광산 유네스코 문화유산 등재에 대해 항의했다.

문재인 대통령은 지난 10일 아시아·태평양뉴스통신사기구(OANA) 소속 국내외 8개 통신사와의 합동 서면 인터뷰에서 "유감스러운 일은, 최근 일본 정부가 '사도 광산'의 유네스코 문화유산 등재를 추진하고 있다는 것"이라며 "과거사 문제 해결과 미래지향적 관계 발전을 모색해야 하는 시점에서 우려스러운 일"이라고 말했다.

