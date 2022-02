[아시아경제 김흥순 기자] 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 24,700 전일대비 50 등락률 +0.20% 거래량 6,660,782 전일가 24,650 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!셀트리온, 美 FDA에 자가검사키트 14세 미만 사용 확대 신청자가검사키트 온라인 판매 금지… 어린이집 등에는 무상 배포 close 는 질병관리청과 89억7332만원 규모의 코로나19 홈테스트 공급 계약을 체결했다고 11일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 19.63%에 해당하는 규모다.

