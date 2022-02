GKL, 작년 영업손실 1458억원…전년대비 적자폭 증가

[아시아경제 김흥순 기자] 그랜드코리아레저( GKL GKL 114090 | 코스피 증권정보 현재가 14,650 전일대비 550 등락률 +3.90% 거래량 1,093,111 전일가 14,100 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 먹는 코로나 약보단 외국인…중국 규제 바라보는 카지노株서울드래곤시티, GKL 세븐럭카지노 단독협상자로 선정[클릭 e종목] " GKL, 비용은 제자리인데 매출은 급감" close )는 연결 기준 작년 한 해 영업손실이 1458억원으로 전년(888억원)과 비교해 적자 폭이 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다. 매출은 851억원으로 전년 대비 53.9% 감소했다. 순손실은 1133억원으로 적자 폭이 확대됐다.

