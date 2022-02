[아시아경제 황윤주 기자] 세아홀딩스 세아홀딩스 058650 | 코스피 증권정보 현재가 99,500 전일대비 1,500 등락률 -1.49% 거래량 1,875 전일가 101,000 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 세아홀딩스 자회사 아이언그레이, 지난해 영업익 115억원…전년比 31.2%↑세아홀딩스, 산업디지털전환 산자부 장관상 초대 수상[e 공시 눈에 띄네] 코스피-30일 close 는 지분 매각으로 세아에삽이 자회사에서 탈퇴했다고 11일 공시했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr