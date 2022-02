심상정, '탈탄소사회 대전환·주4일제 보장' 포함 10대 공약 제출

[아시아경제 이기민 기자] 심상정 정의당 대선 후보가 11일 탈탄소사회로의 대전환, 주 4일제 및 노동권 보장 등을 골자로 하는 10대 공약을 중앙선관위에 제출했다.

심 후보는 이날 제출한 10대 공약에서 기후위기 극복·정의로운 탈탄소사회로의 전환을 위해 원자력 진흥법 폐지·신규 핵발전소 원천적 건설 방지 등이 담긴 '탈핵기본법', 자연과 사람이 공생하는 생태환경 조성, 기후위기 시대 교통정책 전면 전환 등을 약속했다.

이어 노동자·자영업자·농어민 등이 일할 권리와 기본권을 보장하기 하고, 5인 미만 사업장에도 근로기준법을 전면 적용할 구상이다.

심 후보는 특히 주4일제를 오는 2027년까지 입법 완료하고, 연차휴가를 25일로 확대하는 등 쉴 권리도 확대하겠다고 했다. 또한 전국민 일자리 보장제도를 실시해 산업전환, 노인, 청년 등에게 생활임금 이상의 학습·경력개발(유지)형 국가일자리를 제공하겠다고 공약했다.

이 밖에도 ▲성평등 사회 실현 및 청년·청소년의 다양성 존중과 미래사회 보장 ▲부동산 불평등 해소 및 투기 근절 ▲경제분야 불공정 해소 ▲국민 건강법 및 전국민 돌봄 보장 등을 공약으로 제시했다.

