철도공단, 민간 합동 ‘해빙기 급경사지’ 안전점검

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 이달 14일~4월 15일 철도변 급경사지 2517개소를 전수점검한다고 11일 밝혔다.

점검은 한국철도, 민간전문가와 합동으로 점검반을 편성해 ▲균열, 침하 등 비탈면 상태 ▲낙석 발생 우려 여부 ▲중·소규모 붕괴 가능성 등을 살펴보는 것으로 진행된다.

점검과 함께 철도공단은 위험요인 발생 시 즉각 대응하기 위해 해빙기(2월~4월)부터 우기(5월~10월)까지 재난대책상황실을 운영해 나갈 계획이다.

점검결과는 철도공단 홈페이지를 통해 투명하게 공개하며 붕괴 위험성이 높은 개소는 정밀점검과 정밀안전진단을 실시해 보수·보강 등 안전조치를 진행할 예정이다.

또 해빙기에 이은 우기에 대비해 안전점검을 병행, 해빙기 점검 결과에 대한 후속조치 및 안전관리 실태에 대해서도 점검을 진행한다.

철도공단 김한영 이사장은 “해빙기는 급경사지 사고가 집중적으로 발생하는 시기로 낙석, 붕괴 위험성이 높은 지역을 정비하고 관리하는 것이 매우 중요하다”며 “철저한 안전점검으로 인명, 재산 피해가 발생하지 않도록 노력하겠다”고 말했다.

