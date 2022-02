LG전자, '최대 710%' 역대급 성과급 지급한다

'올레드TV' 대세 이끈 TV사업부에 710%

월풀 누른 생활가전, 400~660%+인센 500만원

LG전자가 올해 최대 710%의 역대급 성과급을 지급한다.

11일 업계에 따르면 LG전자는 이날 성과급 규모를 확정하고 사업본부별 설명회를 열어 직원들에 안내했다. 성과급은 이달 중순에 지급될 예정이다.

TV 사업 등을 담당하는 HE사업본부는 TV,오디오·비디오(AV) 등 사업부별로 기본급의 450∼710%의 성과급을 받는다.

올레드(OLED·유기발광다이오드) TV 대세화에 기여한 TV사업부는 최고 수준인 710% 성과급을 받는다.

생활가전(H&A) 사업본부에는 사업부별로 400∼660%의 성과급이 지급된다. 이에 더해 생활가전 부문 글로벌 매출 1위 달성을 기념하기 위해 'H&A 글로벌 1등 인센티브' 500만원도 추가로 지급된다.

B2B 사업을 담당하는 BS사업본부는 150∼400%, 자동차전장(VS)사업본부는 150%의 성과급이 지급된다. 지난해 BS사업본부 일부 사업부와 VS사업본부는 100~300만원의 격려금만 받았지만, 올해는 새 성과급 기준이 적용됨에 따라 일정 수준의 성과급을 받게 됐다.

LG전자는 사업본부별 성과 중심이었던 기존 성과급 기준을 지난해 9월 개편했다. 새 성과급 제도는 회사 전체 매출액과 영업이익의 목표 달성도를 모든 조직에 기본적으로 적용하고, 각 사업본부 매출액과 영업이익의 목표 달성도 등을 반영해 지급률을 정한다.

LG전자는 지난해 연결기준 매출액 74조7216억원, 영업이익 3조8638억원을 기록했다. 매출액은 전년 대비 28.7% 늘었고 영업이익은 1.1% 감소했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr