쌍용C&E, 매출 1조 6614억원·영업이익 2487억원 달성

유연탄 가격 인상 등 시멘트 사업부문 손익 악화로 영업이익은 소폭 하락

[아시아경제 김종화 기자] 쌍용C&E가 지난해 연결 기준 매출액 1조 6614억원으로 전년동기대비 13% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 지난해 7월 이후 반영된 시멘트 판매가격 인상과 국내 출하량 증가 영향 때문인 것으로 풀이된다. 영업이익은 유연탄 등 원부자재 가격 급등의 여파로 전년보다 하락한 2487억을 시현한 것으로 나타났다.

특히 지난해 4분기 매출액은 전년동기대비 14% 상승한 4861억원을 기록했으며, 영업이익은 681억원으로 약 9% 감소했다. 영업이익 감소는 시멘트 생산 원가에 영향을 주는 유연탄 가격이 2020년보다 3배 이상 급등했고, 요소수 부족과 운송비 상승 등의 여파로 제조원가가 상승하면서 시멘트사업부문의 손익 악화가 크게 영향을 미쳤다.

반면, 환경사업부문의 유연탄을 대체연료로 사용하는 순환자원의 사용량 확대를 비롯해 해운사업, 자원사업 등 비시멘트사업부문의 이익 개선이 실질적인 실적 선방을 이끄는데 기여한 것으로 분석됐다.

쌍용C&E는 올해 내외부 요인에 따라 매출, 영업이익 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 아파트 등 주택 착공 증가로 시멘트 수요 확대, 순환자원 사용 확대를 위한 설비 신설·개조 공사의 부분적 마무리로 내수 판매량 증가가 예상된다. 또 지난해 새롭게 진출한 순환자원 중간처리사업에서의 매출액 증대와 이익 개선이 두드러질 전망이다.

쌍용C&E 관계자는 "원가 상승에 따른 우려가 있지만 유연탄 사용량 감소와 환경사업 확대를 통한 외형과 수익성 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.

