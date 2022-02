김기현 국민의힘 원내대표가 11일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석, 모두발언을 하고 있다.

김 원내대표는 윤석열 대선후보의 '적폐 청산 수사'발언에 대해 고강도로 비판한 문재인 대통령을 향해 "문재인 대통령과 청와대 민주당이 합작해 제1야당 후보를 공격하고 있다"며 "정말 한 번도 경험해보지 못한 불법 선거개입이 아닐 수가 없다"고 말했다./윤동주 기자 doso7@