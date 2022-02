LG생활건강, 피지오겔 데일리뮨 앰플 5만개 판매

[아시아경제 문혜원 기자] LG생활건강은 피지오겔(Physiogel)의 프리미엄 제품 ‘사이언수티컬즈 데일리뮨 앰플(이하 데일리뮨 앰플)’이 5만개 판매를 돌파했다고 11일 밝혔다.

데일리뮨 앰플은 기존 기능성 화장품이 자극적이어서 사용하지 못했던 민감성 피부 소비자들도 안심하고 사용할 수 있는 저자극 고기능성 제품으로 지난해 5월 출시 이후 꾸준한 인기를 끌고 있다. 출시 당시 두 차례의 사전예약판매 기간에 준비된 수량이 모두 소진됐다.

일명 ‘0초세럼’으로 불리는 이 제품은 125시간 항산화 테스트를 완료해 탁월한 항산화력을 지닌 것이 특징이다. 또한 피부 장벽을 300% 보호 및 피부 탄성 복원력을 26% 개선해준다. 특히 업그레이드된 8%의 비타민 C, E 및 프로비타민 B5 판테놀로 구성된 ACE VITA 콤플렉스TM을 더해 피부 본연의 방어력을 강화해줄 뿐만 아니라 피부에 생기를 불어넣어 윤기와 광채로 빛나는 피부로 가꾸어준다

한편 피지오겔은 뛰어난 제품력과 높은 브랜드 신뢰도를 바탕으로 지난 10일 한국소비자협회가 발표한 ‘2021년 대한민국소비자대상 스킨케어 부문’에서 업계 최초로 8년 연속 소비자 대상을 수상했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr