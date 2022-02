신한銀, 디지털 소호·WM영업부 신설…비대면 금융 확대

디지털 소호영업부, 수도권 지역서 먼저 첫 선…향후 전국 확대

비대면 선호 고자산 고객 위해 '디지털 WM영업부'도

[아시아경제 유제훈 기자] 신한은행은 개인사업자 및 자산관리(WM) 고객의 비대면 금융영역 확대를 위해 디지털 소호(SOHO) 영업부와 WM 영업부를 신설했다고 11일 밝혔다.

신한은행은 앞서 비대면 채널을 선호하는 개인고객을 대상으로 대면 채널과 동일한 수준의 종합상담 서비스를 제공하기 위해 디지털영업부를 운영해 왔다. 이에 더해 이번 2개 영업부 신설로 개인고객 뿐 아니라 개인사업자, 프리미어 고객도 비대면 금융체험과 대면 수준의 컨설팅 서비스를 받을 수 있도록 했다.

디지털 소호 영업부는 서울·경기·인천지역 개인사업자 고객 중 지역 신용보증재단 보증서 대출 및 신한은행의 비대면 소호대출(쏠편한 사업자 대출, 신한 퀵정산 대출, 땡겨요 사업자 대출)을 보유한 비대면 채널 선호 고객을 대상으로 한다. 신한은행은 데이터에 기반한 차별화 된 고객관리 및 전담 직원에 의한 맞춤형 금융컨설팅 서비스를 제공하게 되며 향후 전국으로 이를 확대할 계획이다.

디지털 WM영업부는 비대면 선호 고자산 고객을 위해 신한 쏠(SOL) 애플리케이션에 ▲마이 케어(My care) ▲인공지능(AI) 맞춤형 자산관리 ▲실시간 대화(talk) 상담 ▲전문가 상담 연계서비스 등을 탑재하며, 일 대 일 전담직원 매칭을 통한 자산관리 서비스를 제공하게 된다.

신한은행 한 관계자는 "이번에 신설되는 디지털 소호영업부와 WM영업부를 통해 디지털 업무영역의 범위를 개인사업자와 WM고객까지 확대했다"면서 "신한금융그룹의 '더 쉽고 편안한 더 새로운 금융' 비전에 발맞춰 고객 중심의 디지털 전환에 더욱 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

