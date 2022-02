[아시아경제 황윤주 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 49,200 전일대비 1,100 등락률 -2.19% 거래량 45,930 전일가 50,300 2022.02.11 09:51 장중(20분지연) 관련기사 씨에스윈드, 185억 규모 공급 계약 체결씨에스윈드, 네델란드에 177억원 규모 윈드타워 공급씨에스윈드, 633억 규모 윈드타워 공급계약 체결 close 는 미국 베스타스 아메리카 윈드 테크놀로지와 303억원 규모의 윈드타워 공급 계약을 체결했다고 11일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 3.1% 규모이다.

