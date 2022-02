HK이노엔 '케이캡', 구강붕해정 품목허가 획득

[아시아경제 이춘희 기자] HK이노엔 HK이노엔 195940 | 코스닥 증권정보 현재가 40,250 전일대비 600 등락률 -1.47% 거래량 55,620 전일가 40,850 2022.02.11 09:55 장중(20분지연) 관련기사 HK이노엔, 지난해 매출 7698억원… 영업이익 42.2% ↓HK이노엔 '케이캡' 말레이시아 시장 진출… 동남아 주요국 모두 진출HK이노엔 '케이캡', 연간 처방실적 1000억원 돌파 close 이 위식도역류질환 신약 '케이캡(성분명 '테고프라잔')'의 입에서 녹여 먹는 제형(구강붕해정) 출시를 통한 시장 확대에 나선다.

HK이노엔은 '케이캡 구강붕해정 50㎎'이 식품의약품안전처의 품목허가를 최종 획득했다고 11일 밝혔다. 구강붕해정은 물을 따로 마실 필요 없이 입에서 녹여 먹을 수 있는 제형이다. 알약을 삼키기 어려워하거나 물을 마실 수 없는 환자들의 복용 편의성이 크게 늘어나는 장점이 있다. 처방 가능한 환자군이 더욱 확대되는 만큼 케이캡의 처방실적 증가에도 기여할 전망이다.

현재 케이캡은 단일 제형인 '케이캡정 50㎎'만으로도 원외처방실적 1000억원을 넘어서는 등 성장세를 이어가고 있다. HK이노엔은 구강붕해정을 올해 상반기 안으로 출시하는 한편 지난해 말 발표한 케이캡의 '위식도역류질환 치료 후 유지요법' 임상 3상 결과를 바탕으로 최근 케이캡정 50㎎의 적응증을 추가하고, 케이캡정 25㎎ 신규품목 허가를 신청하는 등 성장세에 박차를 가할 계획이다.

HK이노엔 관계자는 "올해 상반기 중 케이캡 구강붕해정이 출시되면 의료진과 환자 모두에게 보다 다양한 선택지가 제공돼 처방실적 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것”이라며 “앞으로 적응증 확대 연구, 차별화 임상, 다양한 제형 개발을 꾸준히 진행해 케이캡의 시장 지위를 더욱 확고히 해나갈 계획”이라고 말했다.

