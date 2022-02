[아시아경제 황윤주 기자] 컴투스홀딩스 컴투스홀딩스 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 125,200 전일대비 4,300 등락률 +3.56% 거래량 407,906 전일가 120,900 2022.02.11 09:54 장중(20분지연) 관련기사 "게임이 메타버스 플랫폼으로 확장될 것…NFT가 경제시스템 촉진"쓰라린 게임株…발목 잡는 블록체인 모멘텀[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일 close 는 작년 연결 기준 영업이익이 445억원으로 전년 대비 87.8% 증가했다고 11일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1450억원으로 8.4% 늘었고, 당기순이익은 307억원으로 52.5% 증가했다.

4분기 연결 기준 영업이익은 115억원으로 959.2%, 매출액은 374억원으로 54.6%, 당기순이익은 51억원으로 102.1% 증가했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr