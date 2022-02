[클릭e종목]강원랜드, '리오프닝'에 실적회복 기대감 ↑

[아시아경제 권재희 기자] KB증권은 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,150 2022.02.11 07:55 장시작전(20분지연) 관련기사 강원랜드 지난해 영업손실 527억원…전년 대비 적자폭↓코스피 4Q 실적 전망치 하향…한달 전보다 6.3%↓[클릭 e종목]강원랜드, 영업환경 위축에도 버틴다 "목표주가는 하향" close 에 대해 리오프닝 기대감으로 투자의견 '매수'와 목표주가 3만3000원을 유지했다.

강원랜드의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 2421억원을 기록, 전년 동기 대비 84.4% 증가했다. 영업적자는 200억원을 기록했다. 이는 시장 전망치를 모두 밑도는 수준이다.

그럼에도 강원랜드에 대한 긍정적 전망이 나오는 데는 리오프닝에 대한 기대감 때문이다.

강원랜드는 지난해 4분기 코로나19 변이 바이러스인 오미크론의 확산으로 12월 일시적으로 방문객이 급감하면서 실적은 시장의 기대치를 밑돌았다. 하지만 현재 방역 당국이 오미크론을 계절성 독감으로 분류하고 일상적 방역 체계로 전환하는 내용을 검토하면서 강원랜드를 찾는 방문객도 다시 증가할 것으로 전망된다.

실제로 단계적 일상회복 시행 기간 동안 강원랜드의 트래픽이 급격히 회복한 것을 확인하기도 했다.

오미크론 변이 바이러스의 확산으로 영업시간이 기존 20시간 (오전 10시 ~ 새벽 6시)에서 현행 12시간 (오전 10시 ~ 오후 10시)으로 단축됐음에도 불구하고 최근 트래픽이 꾸준한 상승세를 보이는 것으로 확인됐다. 겨울방학 및 설 연휴를 맞이하여 방문객이 늘어나 주말에는 트래픽이 4300명까지 증가한 것으로 보인다. (일평균 트래픽 2021년 1분기 1938명 → 2021년 2분기 2191명 →2021년 3분기 2824명 → 2021년 4분기 3297명, 11월 단계적 일상회복 시기 3500명 수준).

현재 ARS 사전 예약 시스템을 통해 동시체류인원을 관리하고 있는데, 12월 중순 이후부터 현장에서도 입장 티켓 판매를 시작하면서 트래픽 상승에 보탬이 되고 있다.

이선화 KB증권 연구원은 "향후 일상적 방역체계로 전환하고 ARS 사전예약 없이 카지노 입장이 자유로워진다면 카지노의 비탄력적 수요로 인해 실적이 빠르게 회복될 것"이라고 분석했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr