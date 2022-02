“그림도 빌려서 건다”…SSG닷컴, 오픈갤러리 미술품 렌털 판매

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 그림 렌털 서비스 전문 업체 ‘오픈갤러리’와 손잡고 국내 유명 작가의 원본 작품을 일정 기간 대여해주는 ‘렌털 상품’ 판매를 시작한다고 11일 밝혔다.

오픈갤러리는 지난 2013년 처음 서비스를 시작한 이래 매년 70% 이상 이용자를 늘려가고 있는 국내 1위 업체다. 국내외 작가 1500여명의 원본 작품 4만여 점을 보유하고 있다.

SSG닷컴은 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 미술에 대한 관심이 높아지고 있는 추세를 반영해 오픈갤러리 입점을 추진했다.

오는 14일부터 SSG닷컴을 통해 구입할 수 있는 오픈갤러리의 상품은 그림구독과 원화구매의 두 가지다. 그림구독 상품은 3개월마다 미술품을 교체해 주는 서비스로, 계절에 맞게 공간의 분위기를 바꿀 수 있다. 작품의 선택부터 운송, 설치, 교체 과정 전부를 전문 큐레이터와 설치팀이 전담한다. 원화구매는 말 그대로 작가의 원본 작품을 살 수 있는 서비스다.

이번 오픈갤러리 입점을 기념해 일주일 간 특별 프로모션 행사도 실시한다. 그림 구독권을 구매하면 최대 15% 할인을 제공한다.

SSG닷컴 관계자는 “사회적 거리두기 강화로 집안 인테리어에 대한 관심은 물론, 국내 미술품 시장이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 것에 착안했다”며 “트렌드에 부합하는 리빙 카테고리 경쟁력 확보를 위해 지난해 12월부터 관련 업체 입점을 꾸준히 추진해오고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr