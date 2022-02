"한복, 한국 것이자 중국 조선족의 것"…외신, 中 '한복 공정' 반응 조명

외신 "지난해 '김치 논란'에 이어 올해는 '한복 논란'"

'편파 판정'으로 반중 정서 더욱 거세져

[아시아경제 박현주 기자] 베이징 동계올림픽 개막식에 한복이 등장하는 등 중국의 '문화공정' 논란이 거세지자 외신이 이를 조명했다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 9일 "베이징올림픽 개막식에서 한복을 입은 여성이 중국 국기 전달을 도운 뒤 논란이 있었고, 한국 대선 주자들도 가세했다"며 "한국인들은 소셜 미디어를 통해 '중국이 김치를 포함해 한국 문화를 가져가려는 시도의 연속'이라며 분노를 표시했다"고 보도했다.

이는 지난 4일 열린 베이징 올림픽 개막식에서 중국의 56개 민족을 대표하는 참가자 중 조선족을 대표해 나온 한 여성이 흰색 저고리와 분홍색 치마를 입고 등장한 것을 언급한 것이다. 이를 본 한국인들은 '한복 공정'이라며 강하게 반발했다.

SCMP는 주한 중국 대사관이 이같은 '문화 도용' 논란을 부인했다고 전했다. 앞서 주한 중국 대사관은 지난 8일 "전통문화(한복)는 한반도의 것이며 또한 중국 조선족의 것으로, 이른바 '문화공정', '문화약탈'이라는 말은 전혀 성립될 수 없다"는 입장을 밝힌 바 있다.

SCMP는 이어 한국인들의 '한복공정' 주장에 맞서는 중국 누리꾼의 글을 소개하며 중국 내 분위기를 전하기도 했다. 매체가 인용한 웨이보 글에 따르면 한 중국 누리꾼은 "중국에는 한국 소수 민족 170만명이 있고, 그들이 전통 의상을 입는 것은 좋은 일이다. 왜 불평하나?"라고 반감을 표시했다.

매체는 한중 양국이 지난해에는 김치를 두고 충돌했다고도 소개했다. SCMP는 "한복 논쟁은 지난해 '김치 논란'에 이어 두 이웃 간의 갈등"이라며 "중국이 쓰촨성 채소 절임인 파오차이에 대해 국제표준화기구로부터 인증을 받았으며, 한국에서는 중국이 김치를 자기들 것으로 주장하려 한다며 분노를 표출했다. 중국에서는 김치도 파오차이로 알려졌다"고 설명했다.

한편 베이징 동계올림픽에서 '편파판정' 논란이 일면서 반중정서가 더욱 거세지자, 대선주자들도 입을 보탰다. 이재명 더불어민주당 대선 후보는 5일 "(올림픽) 축제가 열리는 시기이긴 한데 축제의 시간을 문화공정의 수단으로 삼지 않는가 하는 일각의 의문을 중국 정부는 답해야 할 것"이라며 "그런 차원에서 문화공정에 대한 저의 의지, 용납할 수 없다는 제 생각을 이번에 전달해드렸다"고 밝혔다.

윤석열 국민의힘 후보도 9일 페이스북을 통해 "이번 (베이징 동계올림픽) 개막식에 한복뿐 아니라 강강술래, 윷놀이 등이 마치 중국 문화인 듯이 고스란히 방영된 것에 대한 국민적 분노가 크다. 이번 문제의 핵심은 대한민국 역사를 중국에 예속, 편입시키려는 동북공정의 일환"이라고 말했다.

안철수 국민의당 후보 또한 지난 5일 페이스북에 글을 올려 "한복은 대한민국 문화다. 중국 당국에 말한다. 한푸(漢服)가 아니라 한복(韓服)"이라고 강조했다.

