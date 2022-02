삼성전자, 마크 리퍼트 전 美대사…북미 대관담당 부사장 영입

다음 달부터 북미 대관·홍보 총괄 임원으로 출근

마크 리퍼트 전 주한 미국대사가 삼성전자의 북미 지역 대외 업무를 총괄하는 부사장이 된다. 미국의 정책 변화가 기업에 미치는 영향이 날로 커지는 점을 감안한 영입으로 풀이된다.

10일 업계에 따르면 현재 유튜브 아시아태평양지역 정책 총괄을 맡고 있는 리퍼트 전 대사는 다음달부터 삼성전자로 자리를 옮기는 것으로 알려졌다.

리퍼트 전 대사는 삼성전자 북미 대관 및 홍보 등 대외 업무를 총괄하는 부사장직을 맡게될 것으로 보인다. 이 자리는 데이빗 스틸 전 부사장이 지난해 상반기까지 맡다가 물러난 자리다.

리퍼트 전 대사는 스탠퍼드대를 졸업하고, 2005년 당시 상원의원이던 버락 오바마 전 미국 대통령의 보좌관을 지냈다. 오바마 행정부 때인 2012년 국방부 아태 담당 차관보를 거쳐 국방장관 비서실장 등으로 일했다. 지난 2014년 10월부터 2017년 1월까지 주한 미국대사를 지냈다.

대사직에서 물러난 이후에는 미국 보잉, 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS), 유튜브 등에서 대관 및 정책 관련 업무를 해왔다.

리퍼트 전 대사는 주한 미국대사 재임 당시와 이후에도 한국에 대해 각별한 애정을 나타낸 인물로 유명하다. 가족들과 함께 프로야구단 두산의 경기를 관람하는 모습이 여러 차례 언론을 통해 공개된 바 있다. 특히 2015년 한 강연회에서 흉기 피습을 당해 얼굴 부상을 입었을 당시에도 의연하게 대처하며 한미동맹의 상징 구호인 "같이 갑시다"라고 말해 화제를 모은 바 있다.

한편 업계에서는 미중 패권경쟁, 글로벌 공급망 재편 등 글로벌 산업 환경이 날로 치열해지는 상황을 감안해 삼성전자가 미국 정부 및 정치권 대응 강화를 위해 리퍼트 전 대사를 영입한 것으로 보고 있다.

실제 미 정부는 지난해 삼성전자 등 반도체 기업들에 반도체 관련 정보를 담은 자료를 제출하라고 요구하기도 했다. 삼성전자는 미 텍사스주 테일러시에 20조원(약 170억 달러)을 투자해 파운드리 2공장을 짓고 있다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr