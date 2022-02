현대해상, 지난해 순이익 4326억…전년대비 30.4% 증가

[아시아경제 유병돈 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 27,500 전일대비 450 등락률 -1.61% 거래량 495,299 전일가 27,950 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 [보험 인싸되기]흑자 기대되는 자동차보험…보험료 내릴까현대해상, 킥보드 공유 '디어' 운영사에 전략적 투자 단행[보험 인싸되기]자회사 차리고 사내벤처 육성…보험사 "혁신이면 뭐든" close 은 지난해 당기순이익이 4325억7235만원으로 전년대비 30.4% 증가했다고 10일 공시했다.

같은 기간 매출액은 18조8422억원으로 6.4% 증가했다. 영업이익은 6393억3667만원으로 122.9% 증가했다.

아울러 이날 현대해상은 보통주 1주당 1480원의 현금 결산배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당율은 6.0%이며 배당금총액은 1160억5346만원이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr