[아시아경제 유병돈 기자] LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 17,050 전일대비 50 등락률 +0.29% 거래량 47,455 전일가 17,000 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?LF, 370억원 규모 계열사 주식 취득 결정LF, 자회사 케이앤씨뮤직 지분 전량 매도 "재무구조 개선" close 는 지난해 영업이익이 1588억4180만원으로 전년 대비 106.1% 증가했다고 10일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1조7930억7991만원으로 11.34% 증가했다. 당기순이익은 376.1% 늘어난 1361억5446만원으로 집계됐다.

아울러 이날 LF는 보통주 1주당 현금 600원을 배당하기로 했다. 시가배당률은 3.5%다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr