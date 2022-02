김종인 "윤석열·이재명, 누가 당선되더라도 나라 앞날이 암울하다"

'대통령은 왜 실패하는가' 출판 기념 포럼

연금개혁, 여소야대 등 대선후보들 향해 직격

[아시아경제 박준이 기자, 권현지 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 "어차피 양당 후보 가운데 한 명이 당선될 텐데 누가 되더라도 나라의 앞날이 암울하다"며 윤석열 국민의힘 대선후보와 이재명 더불어민주당 대선후보를 비판했다.

김 전 위원장은 10일 저서 '대통령은 왜 실패하는가'의 출판기념 청년 포럼을 열고 "한쪽 후보가 당선되면 문재인 정부보다 더욱 폭주할 것이 명백하다"라며 이같이 밝혔다.

그는 "나라를 더욱 둘로 갈라 놓고 야당은 존재 의미조차 사라져버릴 것"이라며 "다른 한쪽 후보가 당선되더라도 그렇다. 우리 역사상 존재한 적 없는 극단의 여소야대 상황이 펼쳐질 것이다. 임기 5년 특히 초반 2년 정도를 식물 대통령으로 지내야 할 것"이라고 지적했다.

그러면서 "말로는 공동연합정부를 구성하겠다지만 그게 말처럼 쉬운 일이 아닐 것"이라며 "역대 정권이 연합정부를 구성하지 못했던 이유가 다 있다. 정치구도 자체가 약탈적이기 때문"이라고 했다.

김 전 위원장은 "어차피 똑같은 사람들에, 똑같은 권력 구조로, 측근들이 권력 전횡을 일삼고 똑같이 파산할 것"이라며 "국민 심판 받아 탄핵 당한 대통령이 또 한번 나와야 탐욕스런 정치 구조가 바뀔 건지 참으로 답답하고 암담한 현실"이라고 직격하기도 했다.

또 4당의 후보들이 합동 TV토론에 출연해 연금개혁에 합의한 점을 지적하기도 했다. 그는 "얼마 전 TV토론에서 각 당 후보는 연금개혁에 합의했다고 한다"며 "지금 대통령 후보들의 한심한 수준을 가장 분명히 보여주는 대목"이라고 했다. 이어 "출산율이 낮으니 경제성장률도 낮을 수밖에 없다"며 "용어만 그럴싸하게 연금개혁 같은 거나 내세우며 개혁자 행세하고 국가를 다시 디자인할 생각 자체를 하지 못한다"고 질타했다.

김 전 위원장은 "권력구조 개편에 확고한 실천 의지를 보여주는 후보를 국민이 지지할 것이라 믿는다"며 "누가 당선증을 받게 될지 모르겠지만 탐욕 없고 정직한 사람이 선출되기를 기대한다. 대한민국 국민 한 사람으로서 저도 제 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

