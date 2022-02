메가스터디교육 작년 영업이익 993억원…전년 대비 202.6%↑

[아시아경제 유병돈 기자] 메가스터디교육 메가스터디교육 215200 | 코스닥 증권정보 현재가 82,600 전일대비 600 등락률 -0.72% 거래량 32,472 전일가 83,200 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?[클릭 e종목]메가스터디교육, 구조적 실적 성장 지속온라인강의 자유이용권 '메가패스' 인기에‥메가스터디교육 매출 7천억 넘본다 close 은 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 993억원으로 전년보다 202.6% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

매출은 7041억원으로 전년 대비 48.3% 증가했다. 순이익은 826억원으로 293.5% 늘었다.

4분기 영업이익은 79억원으로 전년 동기보다 340.6% 늘었다. 이 분기 매출과 순이익은 각각 1740억원과 98억원이었다.

