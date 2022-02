CJ ENM, 지난해 영업이익 2969억원…전년比 9.1%↑(종합)

[아시아경제 전진영 기자] CJ ENM은 연결 기준 지난해 영업이익이 2969억원으로 전년보다 9.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

매출은 3조5524억원으로 전년대비 4.8% 증가했다. 순이익은 2276억원으로 246.7% 늘었다.

4분기 기준 영업이익은 296억원으로 전년 동기 대비 66.3% 줄었다. 같은 분기 매출과 순이익은 각각 9950억원과 189억원이었다.

CJ ENM은 미디어 및 음악 부문의 고성장이 이같은 실적을 이끌었다고 설명했다. 미디어 부문은 연간 매출 1조 7745억원, 영업이익 1665억원을 기록하며 연간 기준 최대 영업이익을 냈다. 티빙 유료 가입자도 직전 분기 대비 18.9% 증가했고 디지털 매출도 전년 동기 대비 59.7% 늘었다.

음악 부문은 연간 매출 2819억원, 4분기 매출 985억원을 기록했다. 4분기 영업이익은 192억원으로 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장했다. CJ ENM은 지난해 일본에서 첫 싱글 앨범을 낸 INI와 미니 앨범을 발매한 JO1 등이 유의미한 성과를 내고 자체 아티스트인 엔하이픈, 조유리 등과 OST 라이브러리 ‘갯마을 차차차’, ‘슬기로운 의사생활’ 등을 통한 음반·음원이 매출을 견인했다고 밝혔다.

CJ ENM 관계자는 “올해는 콘텐츠 경쟁력 강화로 채널 시청 점유율 및 티빙 유료 가입자 증가 등 시장 점유율을 더욱 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr