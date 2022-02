녹십자웰빙, 지난해 영업익 77억원.. 전년비 235.5%↑

[아시아경제 황준호 기자] 녹십자웰빙 녹십자웰빙 234690 | 코스닥 증권정보 현재가 9,550 전일대비 30 등락률 +0.32% 거래량 85,646 전일가 9,520 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 녹십자웰빙, 3Q 영업익 35억…전년比145%↑GC녹십자, 3Q 매출 4657억원… 역대 최대 분기 매출 기록임상 3상 승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다! close 은 지난해 개별기준 영업이익이 77억7159만원으로 전년 대비 235.5% 증가했다고 10일 공시했다. 같은 기간 매출액은 909억6753만원으로 20.3% 늘었다. 당기순이익은 67억286만원으로 338.3% 증가했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr