[아시아경제 황준호 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 76,700 전일대비 300 등락률 +0.39% 거래량 198,287 전일가 76,400 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 "백화점·면세점 함께 날았다" 현대백화점, 지난해 매출 3조5724억, '역대 최대'(종합)현대백화점, 지난해 매출 3조5724억 '역대 최대'골프 열풍 MZ 덕분에 의류매출 회춘했네 close 은 보통주 1주당 1100원의 현금 결산배당을 결정했다고 10일 공시했다. 시가배당율은 1.5%이며 배당금총액은 240억4070만원이다.

