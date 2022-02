[아시아경제 황준호 기자] 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 277,500 전일대비 13,000 등락률 +4.91% 거래량 53,317 전일가 264,500 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네]코스피-26일효성화학, 지난해 영업익 1486억원…전년 比 143.9%↑ close 은 특수가스 공급 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 계약금액은 2020년도 연결매출액(1조8171억원)의 2.5% 이상이다. 주요 계약조건은 계약상대방과의 비밀유지 조항에 의거해 상세내용을 기재하지 않았다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr