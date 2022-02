[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 본관 3층에 MZ세대를 겨냥해 개성넘치고, 컬러풀한 이탈리아 프리미엄 라이프 스타일 브랜드 '듀베티카' 팝업스토어를 오픈했다고 10일 밝혔다.

'듀베티카'는 숏패딩, 미들 패딩, 롱패딩 등 다양한 기장의 아우터와 함께 시그니처 후드 풀집업을 적용한 아우터, 반팔 경량 패딩 조끼까지 폭넓은 아이템들을 선보이고 있다.

최근에는 골프, 테니스, 스키 등 액티비티의 높아진 인기를 고려해 감성을 더한 라이프스타일 웨어를 다채롭게 만나 볼 수 있다.

오는 14일 발렌타인데이를 맞아 연인과 함께 즐길 수 있는 데이트 룩 인기상품으로 로고 크롭 후드티셔츠 49만원에 판매한다. 오픈 기념 당일 100만원 이상 구매 시 골프공세트 증정 행사도 진행한다.

