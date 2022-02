1월 가계대출 7000억원 감소…가계부채 증가세 둔화 지속

[아시아경제 송화정 기자] 정부의 가계부채 규제와 금리 인상 등으로 지난달 가계대출이 감소한 것으로 나타났다. 코로나19 극복 과정에서 급증했던 가계부채 증가세가 지속적으로 둔화되는 모습이다.

10일 금융위원회가 발표한 '2022년 1월중 가계대출 동향'에 따르면 지난달 전 금융권 가계대출은 7000억원 감소했다. 지난해 5월 이후 8개월만의 감소세다. 전 금융권 가계대출 잔액의 전년 동월 대비 증가율은 6.3%로 전월 7.1%보다 하락했다. 증가세는 지속적으로 둔화되고 있다. 지난해 9월 9.2%에서 10월 8.6%, 11월 7.7%, 12월 7.1%까지 하락했고 지난달에는 6%대로 떨어졌다.

대출항목별로 보면 지난달 전 금융권 주택담보대출은 2조9000억원 증가해 전월(2조6000억원) 대비 증가폭이 소폭 확대됐으나 비교적 안정적인 수준을 유지했다. 기타대출은 설 상여금 유입, 총부채원리금상환비율(DSR) 확대 시행 등으로 3조6000억원 줄어 전월(2조4000억원 감소) 대비 감소폭이 확대됐다.

업권별로는 지난달 은행권 가계대출은 4000억원 감소했다. 주담대는 전세대출(1조4000억원) 중심으로 2조2000억원 증가했으나 기타대출은 2조6000억원 감소하며 전월에 이어 감소세가 지속됐다.

제2금융권 가계대출도 상호금융 위주로 3000억원 감소했다.

금융위 관계자는 "코로나19 극복 과정에서 급증했던 가계부채 증가세가 지속적으로 둔화되고 있다"면서 "금융당국은 올해 가계부채 증가율이 안정적인 수준으로 관리될 수 있도록 지속적으로 노력하는 한편 가계부채의 질적 건전성 제고 노력도 병행해 추진할 계획"이라고 밝혔다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr