오메가 '베이징 2022' 올림픽 에디션

2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m에서 금메달을 딴 강원도청 황대헌(한국체대)이 부상으로 오메가 '베이징 2022' 올림픽 에디션 시계를 받는다. 오메가는 10일 "한국의 첫 금메달리스트인 황대헌에게 씨마스터 아쿠아테라 베이징 2022 시계를 선물한다"고 전했다. 올림픽 공식 타임키퍼(시간 기록)인 이 기업은 2012년 런던 하계올림픽부터 대회 첫 금메달리스트에게 오메가 시계를 증정하고 있다. 이번 대회에서는 우리나라 첫 금메달을 목에 건 남녀 선수에게 각각 700만 원 상당의 올림픽 에디션 시계를 수여한다. 여자 첫 금메달 주인공이 나오고 귀국 일정이 잡히면 수여식 행사 일정을 정할 예정이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr