코로나19 신규 확진자 5만4122명 … 재택치료 17만4117명(종합)

오미크론 확산 영향에 5만명대 또다시 역대 최대

위중증 282명·어제 20명 사망 … 치명률 0.59%

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 오미크론 변이 대유행 속에 하루 신규 확진자가 5만명을 훌쩍 넘어섰다.

중앙방역대책본부는 10일 0시 기준으로 코로나19 확진자가 5만4122명 늘어 누적 확진자 수는 총 118만5361명으로 집계됐다고 밝혔다. 하루 신규 확진자 수는 전날(4만9567명)보다 또다시 4555명 늘어난 규모다.

하루 전 5만명대에 임박했던 확진자 수는 이날 처음으로 5만명 선을 넘으면서 곧바로 5만명대 중반으로 올라섰다. 일일 신규 확진자 수는 지난달 26일 1만3008명으로 처음1만명대에 들어선 이후 일주일만인 이달 2일 2만명대(2만268명), 5일 3만명대(3만6345명), 9일 4만명대에 이어 이날 5만명대까지 가파르게 증가하고 있다.

치명률을 낮지만 높은 전파력을 가진 오미크론 변이가 전국적으로 기승을 부리는 가운데 지난 설 연휴 이동량 및 대면점촉 증가 여파와 맞물려 확진자 급증세가 이어지고 있다. 당국은 확진자가 빠르게 늘면서 이달 말께 하루 13만~17만명 수준까지 발생할 수 있다고 전망했다.

이날 0시 기준 위중증 환자는 282명으로 전날(285명)보다 3명 줄었다. 13일째 200명대를 유지하고 있으나 지난 4일 257명까지 떨어졌던 것보다는 늘어 이틀 연속 280명대다.

사망자는 20명 늘어 총 6963명, 누적 치명률은 0.59%다. 전국의 코로나19 중증 병상 가동률은 19.4%(2538개 중 492개 사용)로 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있다.

무증상·경증 확진자가 급증하면서 이날 0시 기준 재택치료 환자 수는 17만4177명으로 전날(16만8020명)보다 6157명 늘었다.

정부는 중증 위험이 높은 취약군에 의료 역량을 집중하기 위해 이날부터 60세 이상과 50대 기저질환자 등 '집중관리군'에게만 건강 모니터링을 시행하고, '일반관리군'은 스스로 몸 상태를 점검하는 재택치료 체계로 전환했다.

