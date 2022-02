최재형 "김혜경 사과 진정성 안 느껴져…과잉의전 아닌 불법의전"

"공무원 법인 카드 개인적 사용, 김혜경 알았다면 책임 져야"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 최재형 국민의힘 선거대책본부 상임고문이 10일 이재명 더불어민주당 대선후보 배우자 김혜경씨의 '과잉 의전 논란' 사과에 대해 "구체적으로 뭘 잘못하셨다는 건지 알 수 없는 내용이어서 진정성이 느껴지지 않는다"고 비판했다.

최 상임고문은 이날 YTN 라디오 황보선의 출발 새 아침에 출연해 "과잉 의전이라는 표현 자체가 잘못되었다. 불법 의전이라고 본다"면서 "시장이나 도지사 부인이 공식적 의전 대상 자체가 아니기 때문"이라고 꼬집었다.

이어 김혜경씨 '의전 논란'에 대해 횡령죄를 언급한 것과 관련해 "공무원이 법인 카드를 개인적으로 사용하는 것은 당연히 업무상 횡령에 해당하고 김혜경씨가 그 내용을 알았다면 공무원 범죄에 대한 공범으로도 책임을 져야 된다는 측면에서 법적인 견해를 말씀드린 것" 이라고 언급했다.

윤석열 국민의힘 대선후보 배우자 김건희씨 사과와 비교해 김혜경씨가 김씨와는 다르게 질문을 받았다는 진행자의 질문에는 "(질문을) 받았던 내용이 구체성이 있는 게 아니라 국민들께서도 흡족하게 받아들이시지는 않았을 것"이라고 밝혔다.

김혜경씨는 전날(9일) 오후 서울 여의도 민주당사에서 기자회견을 열어 최근 불거진 '과잉 의전 논란'에 대해 직접 사과했다. 김씨는 "공직자의 배우자로서 모든 점에 조심해야 하고 공과 사의 구분을 분명히 해야 했는데, 제가 많이 부족했다"며 "앞으로 더 조심하고 더 경계하겠다"고 거듭 고개를 숙였다.

