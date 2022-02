캐롯손해보험 "스마트 보험 시스템 특허 취득"

[아시아경제 이창환 기자] 디지털손해보험사 캐롯손해보험은 올해 보험업계의 첫 신규 특허인 '활동 정보에 따른 사용자 선택 기반의 스마트 보험 시스템'을 취득했다고 10일 밝혔다.

신규 특허는 캐롯 스마트온(ON) 레저상해보험에 사용되는 캐롯만의 특수한 보험 시스템이라고 설명했다.

캐롯 스마트ON 레저상해보험 시스템은 보험기간 1년 동안 다양한 레저 활동 시 스위치 기능을 통해 원하는 레저를 선택하고 이에 해당하는 보험 플랜을 활성화하는 것이 특징이다.

간편하게 개선된 보험 활성화 시스템으로 고객들은 다양한 레저활동을 할 때마다 매번 보험가입을 할 필요 없이 스위치 온/오프 만으로 각각의 레저에 최적화된 보험을 이용할 수 있다.

캐롯 관계자는 “캐롯은 IT기술을 기반으로 보험을 다양한 시선으로 분석하고, 새로운 접근법을 고민한다”며 “지속적인 기술개발을 통해 고객에게 더욱 새로운 경험을 선사할 수 있는 혁신적인 서비스를 선보이도록 노력할 것”이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr