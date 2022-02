캐나다 백신반대 시위에 공급망 흔들

국경 폐쇄에 북미 車 부품학보 비상

대량해고 우려도…BOC "경제 지장"

[아시아경제 조현의 기자] 캐나다 백신반대 시위에 공급망 흔들백신 접종 의무화에 반대하는 캐나다 트럭 시위대가 미국과 캐나다를 잇는 핵심 운송로를 점거하면서 자동차 공급망에도 불똥이 튀고 있다.

백악관은 9일(현지시간) "미국과 캐나다 국경 지대에서 벌어지고 있는 트럭 시위가 자동차 산업에 피해를 주고 있다"고 말했다.

캐나다 온타리오주 윈저와 미국 미시간주 디트로이트를 잇는 앰배서더 다리를 전날부터 차량 100여대가 점거 중이다. 캐나다 정부가 미국을 오가는 트럭 운전사들에게 코로나19 백신 접종을 의무화한 데 항의하는 움직임이다.

앰배서더 다리는 미국과 캐나다 간 자동차 제조시설을 연결하는 주요 교역로다. 매일 이 다리를 통해 3억달러(약 3588억원) 상당의 상품이 국경을 넘나드는데 이 중 자동차 산업만 1억달러 규모다.

캐나다 자동차 조립공장 대부분 하루치 생산에 필요한 부품만을 확보하고 있어 국경 폐쇄가 길어지면 대량 해고로 이어질 수 있다.

티프 맥클럼 캐나다 중앙은행(BOC) 총재는 신속한 대책 마련을 촉구했다. 맥클럼 총재는 "교역로 폐쇄가 장기화된다면 경제 활동에 상당한 지장을 줄 것"이라며 "글로벌 공급 불안을 이미 겪고 있는 상황에서 이러한 위험까지 추가할 수 없다"고 목소리를 높였다.

미국은 캐나다와 함께 사태 해결에 나섰다. 젠 사키 백악관 대변인은 "캐나다 당국과 연락을 취하고 있다"며 "이번 시위로 자동차 산업뿐만 아니라 농업 교역에도 차질이 빚어질 것이다. 미국과 캐나다 국민은 국경 폐쇄가 잠재적으로 공급망에 미칠 영향을 알아야 한다"고 강조했다.

