갤러리아百 명품관, 남성 특화층 완성…“MZ세대 공략”

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 지난 2년 동안 순차적으로 재단장을 거쳐 명품관 웨스트 4층 남성층이 명품 남성 특화층으로 완성됐다고 10일 밝혔다.

갤러리아명품관은 2019년 말부터 웨스트 4층을 루이비통, 구찌, 디올, 셀린느, 펜디 등 명품 브랜드들의 남성 특화 매장을 대거 들여오면서 명품 남성존으로 탈바꿈시켰다. 올해는 페라가모, 발렌시아가, 지방시, 돌체앤가바나 등 남성 명품 매장들을 오픈했다.

지난해 웨스트 4층의 매출은 전년 대비 33% 신장했고, 올해 1월에도 전년 보다 51% 매출이 늘었다.

갤러리아 관계자는 “MZ세대(밀레니얼+Z세대)들의 명품 브랜드 로열티가 강해지면서 기존 상품 중심의 매장 연출에서 브랜드 중심의 매장 연출로 변화를 꾀했다”며 “이번 재단장 완료로 기존 이스트 4층부터 웨스트 4층까지 총 두 개 층에 걸쳐 하이엔드 남성 특화 조닝을 갖추게 됐다”고 말했다.

