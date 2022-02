수원시, 내달 6일까지 사업체 조사…12만2288개 업체

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 산업활동 사업체를 대상으로 다음 달 6일까지 '2022년 사업체 조사'를 실시한다.

통계청이 주관하고 지방자치단체에서 시행하는 사업체 조사는 우리나라 전체 산업의 규모와 고용 구조 등을 파악하기 위해 매년 전국에서 진행하는 통계조사다.

조사 결과는 주요 정책의 기초 자료로 활용된다.

조사 대상은 지난해 12월31일 기준 수원시에서 산업활동을 하는 종사자 1인 이상 모든 사업체(12만 2288개)다.

조사원이 현장 방문 조사와 전화 조사, 조사표 배포 등 대면ㆍ비대면 병행 방식으로 ▲사업체명 ▲사업장 소재지 ▲사업자 등록번호 ▲조직 형태(법인 등) ▲사업의 종류 ▲종사자 수 ▲연간 매출액 등을 조사한다.

조사 결과는 수원시의 정책 수립ㆍ평가, 기업 경영계획 수립, 학술 연구 등을 위한 기초자료로 활용된다. 사업체를 조사 대상으로 하는 통계조사의 모집단(母集團)으로도 사용한다.

올해 사업체 조사 결과는 12월 통계청 국가통계포털를 통해 공표된다.

시 관계자는 "사업체 조사 내용은 통계법에 따라 철저하게 보호하고, 수집된 자료는 오직 통계 작성 목적으로만 사용한다"며 "정확한 조사가 이뤄지도록 적극적인 참여와 협조해 달라"고 당부했다.

