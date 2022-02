"러 피겨 단체전 金 발리예바, 도핑 샘플서 금지약물 양성반응"

[아시아경제 정현진 기자] 2022 베이징 동계올림픽에 참가 중인 러시아 여자 피겨 스타 카밀라 발리예바가 금지약물인 트리메타지딘 양성 반응을 보인 것으로 알려졌다고 9일(현지시간) 러시아 매체들이 보도했다. 러시아가 피겨 단체전에서 우승했지만 시상식이 돌연 연기되면서 나온 소식인데 법적 문제로 발리예바가 면책을 받을 수 있다는 전망도 나온다.

러시아 유력매체 RBC는 이날 복수의 소식통을 인용해 발리예바 선수의 도핑 샘플에서 "(협심증 치료제인) 트리메타지딘이 소량 검출됐다는 얘기가 있다"고 보도했다. 러시아 일간 코메르산트도 "발리예바의 도핑 샘플에서 문제가 생겼으며 트리메타지딘이 발견된 것으로 보인다"고 전했다.

앞서 국제올림픽위원회(IOC)는 일일 브리핑에서 "지난 8일 오후 10시 열릴 예정이었던 피겨 단체전 시상식이 '알려지지 않은 법적인 문제'로 지연됐다"고 발표했다. 이후 IOC는 추가로 "오늘 국제빙상경기연맹(ISU)과 법적 협의가 필요한 상황이 급히 발생했다"고 밝혔다.

이를 두고 언론에서는 우승한 러시아올림픽위원회(ROC) 선수들의 도핑 문제가 관련이 있다고 보도해왔다. 러시아올림픽위원회(ROC)는 발리예바가 금지 약물 양성 반응을 보였다는 보도에 대해 논평을 거부했다.

RBC는 도핑방지 규정이 적용되는 나이가 16세 이상인데 발리예바가 현재 15세인 만큼 공식적으로 규정을 위반한 것이 아니라고 볼 수 있다면서 변호인단이 면책 판정을 받을 수 있도록 방법을 모색하고 있다고 전했다. IOC는 10일 오후 1시(베이징 시간) 이 문제에 대한 공식 성명을 발표할 예정이라고 외신은 전했다.

트리메타지딘은 협심증 치료에 사용되는 약물이지만 흥분제로도 이용될 수 있어 2014년부터 도핑 불법 약물 목록에 올랐다. 소량의 트리메타지딘은 2018년 평창동계올림픽에 참가했던 러시아 여자 봅슬레이 선수 나데즈다 세르게예바에게서도 검출돼 실격의 원인이 되기도 했다. 2014년에는 중국 수영 선수 쑨양이 중국선수권대회 기간 실시한 도핑테스트에서 트리메타지딘에 양성반응을 보여 중국반도핑기구(CHINADA)로부터 3개월 자격정지 징계를 받았다.

발리예바는 올 시즌 시니어 무대에 데뷔, 쿼드러플(4회전) 점프를 자유자재로 수행하고 비점프 과제도 최고 난도로 완벽하게 처리하는 여성 싱글 피겨선수다. 베이징동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글의 강력한 우승 후보로 최근 열린 단체전에선 ROC의 우승을 이끌었다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr