[갤럭시 언팩] 14.6인치 대화면·4K 동영상…갤럭시탭 S8 공개

초고속 4nm 프로세서·메모리 업그레이드

갤럭시 탭 최초 Wi-Fi 6E 지원

스마트폰 연결…태블릿 고속 충전 배터리, 충전기 변신

[아시아경제 차민영 기자] 삼성전자가 10일(한국 기준) 온라인으로 '갤럭시 언팩 2022' 행사를 열고 태블릿 PC 신제품 '갤럭시 탭 S8 시리즈'를 공개했다. 역대 가장 큰 14.6인치 대형 화면에 전작 대비 반응속도를 높인 S펜까지 적용돼 태블릿 PC의 새 장을 열 전망이다. 이번 갤럭시 탭 시리즈부터는 안드로이드 OS 업데이트도 기존 3회에서 4회로 늘린다.

4nm 프로세서·아머 알루미늄 소재

이번 시리즈는 '갤럭시 탭 S8', '갤럭시 탭 S8+', '갤럭시 탭 S8 울트라' 모델로 구성됐다. 각 제품은 ▲새로운 초고속 4nm 프로세서 ▲사용성이 강화된 S펜 ▲내구성을 높이기 위한 아머 알루미늄 등을 적용했다.

노태문 삼성전자 MX사업부장 사장은 “영상통화, 콘텐츠 소비 등 소비자의 경험과 커뮤니케이션에 있어 동영상의 역할은 그 어느때보다 중요해지고 있으며, 이에 태블릿의 가장 매력적인 기능인 큰 화면과 휴대성에 주목했다"며 "S8 시리즈는 그 결과물이며 특히 S8 울트라는 태블릿의 영역을 확장하는 혁신적인 제품”이라고 짚었다.

갤럭시 탭 S8 울트라에는 갤럭시 탭 최초로 14.6형 슈퍼 아몰레드 디스플레이가 탑재됐다. 베젤 크기도 역대 갤럭시 탭 S 중 가장 얇은 6.3mm로 줄였고, 화면 비율은 16:10으로 더욱 몰입감 있게 영상을 즐길 수 있도록 했다. 갤럭시 탭 최초로 전면에 1,200만 화소의 메인 카메라와 초광각 카메라 등 두 개의 카메라가 적용됐다.

강화된 4K 녹화 기능을 통해 전면 카메라와 후면 카메라로 선명한 동영상 제작이 가능하다. '화면 녹화' 기능 중 '셀피 비디오'가 지원돼 사용자 모습이 들어간 영상 콘텐츠도 손쉽게 제작할 수 있다. 전면의 120도 초광각 카메라를 통해 화상 통화 중 새로운 인물이 화면 안으로 들어올 때 인물에 자동으로 구도를 맞춰주는 '자동 프레이밍'을 지원해 통화에 집중할 수 있게 했다.

이와 함께 3개의 마이크가 탑재돼 주변의 소음을 최소화함에 따라 사용자 목소리를 보다 선명하게 전달할 수 있으며 4개의 스피커로 생생한 사운드를 즐길 수 있다.

똑똑해진 성능…메모리는 늘려

갤럭시 탭 최초로 4nm 프로세서를 탑재한 '갤럭시 탭 S8 시리즈'는 전작보다 한 단계 업그레이드된 메모리를 제공한다. S8 울트라는 최대 16GB 램을 지원하고, 국내 출시되는 S8과 S8+는 최대 12GB 램까지 지원한다. 세 모델 모두 마이크로SD 카드를 별도 구매해 최대 1TB까지 저장 공간을 확장할 수 있다.

갤럽시 탭 최초로 Wi-Fi 6E도 지원한다. 갤럭시 탭 S8 시리즈와 '갤럭시 S22 울트라' 스마트폰 간에 Wi-Fi 6E로 연결된 상태에서 '퀵 쉐어' 기능을 사용하면 이전보다 최대 두배 빠른 속도로 사진, 동영상, 파일 등을 공유할 수 있다.

사용자의 활동량에 따라 전력 출력을 조절하는 대용량 배터리를 통해 장시간 동영상을 즐길 수 있고, 최대 45W 고속 충전을 통해 S8와 S8+'는 80분 내, S8 울트라는 90분 내에 100% 충전이 가능하다. USB-C 케이블을 사용해 '갤럭시 탭 S8 시리즈'를 스마트폰에 연결하면 태블릿의 고속 충전 배터리를 스마트폰의 충전기로 활용할 수 있다.

S8+와 S8 울트라의 S펜은 예측 알고리즘을 적용해 반응 속도를 2.8ms('삼성 노트' 앱 사용 기준)로 개선함으로써 실제 펜으로 종이에 쓰는 것과 같은 필기감을 제공한다. 이밖에 최대 3개 작업을 하나의 화면에서 수행할 수 있도록 화면 분할을 지원한다.

삼성 생태계 강화…스마트폰과도 매끄럽게

삼성 생태계도 강화했다. 갤럭시 탭 S8 시리즈는 삼성의 'One UI Tab 4'를 통해 갤럭시 생태계와 원활하게 연동해 사용할 수 있다. 태블릿에서 스마트폰, PC 등과 연결돼 일관되고 직관적인 경험을 즐길 수 있다. '오토 스위치' 기능을 통해 갤럭시 버즈를 착용하고 태블릿으로 영화를 감상하는 중에 전화가 걸려올 경우 통화 버튼만 누르면 갤럭시 버즈가 스마트폰과 연결되고 통화 후에는 태블릿과 자동 연결돼 계속해서 영화를 감상할 수 있다.

처음으로 탑재된 '삼성 헬스' 앱을 통해서는 운동 콘텐츠 관련 자료 조회는 물론, 스마트폰 또는 갤럭시 워치를 통해 관리 중인 건강 및 피트니스 데이터를 큰 화면의 태블릿에서 모니터링할 수 있다. PC급 작업 환경을 제공하는 '삼성 덱스(DeX)'를 통해 PC처럼 여러 앱의 창을 띄울 수 있고, '덱스 미러링'을 사용하면 TV나 모니터 화면에 태블릿의 '덱스' 실행 화면을 그대로 보여준다.

OS 업그레이드 지원, 기존 3회→4회로

보안 플랫폼인 '녹스 볼트'를 통해 개인 데이터를 암호화하고 저장된 파일과 정보를 태블릿 기본 운영 체제에서 분리해 외부 공격으로부터 보호한다. 또한 이번 시리즈를 포함해 갤럭시 탭 S 시리즈는 안드로이드 OS 업그레이드 지원이 기존 3회에서 4회로, 보안 관련 업데이트는 4회에서 5회까지 각각 확대된다.

전면에는 깔끔한 디자인과 함께 단단한 '아머 알루미늄' 소재를 적용했다. 전작 '갤럭시 S7 시리즈'보다 긁힘에 약 30% 더 강하고, 휨은 약 40% 덜하다. S8 울트라는 그라파이트 색상으로 제공되며, S8과 S8+는 그라파이트·실버·핑크 골드 등 세가지 색상으로 출시된다. 별도 판매되는 '갤럭시 탭 S8 울트라 키보드 북커버'는 프리미엄 항균 폴리우레탄 가죽과 함께 부드럽고 반응성이 좋은 타이핑을 위해 유리 코팅된 터치 패드가 특징이다.

삼성전자는 자연 생태계 보호를 위해 바다에 버려진 폐어망을 재활용한 플라스틱 부품을 제작해 갤럽시 탭에도 적용했다. 역대 가장 슬림한 포장을 채택했다.

갤럭시 탭 S8 시리즈는 이달 10일부터 한국, 미국, 유럽을 시작으로 사전 판매 예약에 돌입한다. 사전 판매를 통해 구매한 고객에게는 정품 커버와 콜라보 액세서리, 콘텐츠 이용권 등 다양한 혜택이 제공된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr