중국 "올림픽 판정 관련 반중 정서 엄중 우려"

[아시아경제 서믿음 기자] 베이징동계올림픽 쇼트트랙 경기 중 한국 선수 2명을 실격시킨 판정을 놓고 한국 일부 언론과 정치인들이 중국 정부와 올림픽을 비판한 데 대해 중국 정부는 "엄중한 우려를 표하고 엄정한 입장을 천명하지 않을 수 없다"고 밝혔다.

주한중국대사관 대변인은 9일 대사관 소셜미디어 계정 등에 게재한 입장문을 통해 "이 문제는 본래 기술적인 문제인 만큼 전문적이고 권위 있는 기관에서 판단해야 한다"며 "그러나 일부 한국 언론과 정치인들은 중국 정부와 베이징 올림픽 전체를 비판하고 심지어 반중 정서까지 선동하고 양국 국민감정을 악화시키고 중국 네티즌들의 반격을 불렀다"고 말했다.

이어 "중국 정부는 결코 경기 결과에 영향을 끼치거나 간섭하지 않는다"며 "한국 개별 매체와 정치인들이 '동계올림픽에 흑막이 있다'고 억측하며 '중국 정부와 체육 부문이 반성해야 한다'고 멋대로 말하는 것은 무책임한 처사로 우리는 이를 절대 수용할 수 없다"고 덧붙였다.

대변인은 베이징 동계올림픽 스케이팅 종목에 초고속 카메라 등 첨단 기술 지원이 이뤄진 사실, 선수 안전을 극대화하기 위한 경기 규칙 개정이 이뤄진 사실, 영국인 심판장 피터 워스가 평창올림픽 포함 3차례 올림픽에 나선 권위자라는 사실 등을 거론했다.

그러면서 "동계올림픽은 국제스포츠대회로 경기마다 심판은 국제올림픽위원회와 국제스포츠연맹이 뽑고 어느 나라나 정부도 간섭할 수 없다는 점을 강조하고 싶다"고 말했다.

아울러 "경기에는 모두 승패가 있고 우리는 한국 대중의 심정을 이해한다"며 "중국은 양국 관계와 양국 국민 간 우호적 감정을 촉진하기 위한 적극적인 노력을 계속할 것"이라고 덧붙였다.

