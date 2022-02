[아시아경제 심나영 기자] 이란 정예군 혁명수비대가 사거리 1450㎞짜리 신형 탄도미사일을 공개했다.

9일 이란 반관영 타스님 통신 등에 따르면 모헤메드 호세인 바게리 혁명수비대 항공우주군 사령관은 이 미사일을 이란 자체 기술로 개발한 3세대 모델이라고 소개했다.

혁명수비대는 "'헤이바르쉬칸'(성곽 파괴자란 뜻의 이란어)이라고 불리는 이 미사일은 1450㎞ 이내 목표물을 정확하게 타격해 기동성이 좋아 미사일 방어막도 뚫을 수 있다"고 주장했다.

