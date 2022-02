"우크라이나 장기화 땐 국제곡물 공급망 차질" 농식품부 대응 부심

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 정부가 러시아-우크라이나 정세 불안이 장기화할 경우 국제 곡물 공급망에 차질이 불가피할 것으로 보고 대응 방안 마련에 나섰다. 정책 자금을 활용한 금융 지원과 할당관세 물량 증량, 신속 통관 등이 주요 대응책이다.

농림축산식품부는 9일 농촌경제연구원 오송관측센터 대회의실에서 권재한 식품산업정책실장 주재로 '국제 곡물 수급 대책 위원회(이하 위원회)'를 열고 이 같은 방안을 논의했다.

위원회는 2020년 8월 이후 국제 곡물 가격이 상승하는 추세 속에 최근 러시아-우크라이나 간 긴장 상황이 고조되고 있어 국제 곡물 시장 동향에 대한 면밀한 점검과 대응이 필요한 상황이라고 평가했다.

러시아, 우크라이나는 세계 밀, 옥수수 주요 수출국으로 국내 업계에서는 주로 사료용 밀과 옥수수를 수입하고 있으며 국내 사료용 밀·옥수수·대두 연간 수입량(1722만t) 중 러시아, 우크라이나가 차지하는 비중은 10% 수준(2019~2021년 평균)이다. 다만 사료용 곡물은 입찰 당시 가격에 따라 원산지를 결정하여 수입선이 유동적이고, 현재 업계에서는 사료용 밀의 경우 7월 말, 사료용 옥수수의 경우 5월 중순까지 소요되는 물량을 확보하고 있다.

위원회 참석자들은 최근 국제 곡물 가격 변동성이 일부 확대됐으나 국내 수입 비중, 재고 확보 수준 등을 고려할 때 단기적으로 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 예상했다. 다만 이번 정세 불안이 심화·장기화하는 경우 국제 곡물 공급망 차질과 함께 가격 상승 등 국내에 부정적 영향을 미칠 가능성도 배제하기 어렵다는 데 인식을 같이 했다.

농식품부는 현재 정세가 악화될 경우 국제 곡물 가격 추가 상승으로 인한 업계 비용 부담을 완화하기 위해 ▲정책 자금(2022년 원료 구매 자금, 식품 1280억원·사료 647억원) 금리 인하 및 지원 규모 확대 ▲사료 원료 배합 비중 조정(사료업계 협조) 및 대체 가능 원료에 대한 할당관세 물량 증량 ▲국내 반입 시 신속 통관 지원 등 대응 방안을 검토하고 있다고 전했다.

또한 농식품부는 이러한 단기적 대응 이외에도 주요 곡물의 구조적 공급 불안 가능성에 대비해 민간의 해외 곡물 유통망 확보 지원, 밀 등 주요 곡물 비축 확대, 수입선 다변화 등 국제 곡물에 대한 중장기 안정적 공급 방안도 함께 검토할 계획임을 밝혔다.

권재한 식품산업정책실장은 “회의를 계기로 정부 및 업계가 우크라이나 사태 악화에 대비한 단기적 대응 방안과 함께 주요 곡물의 안정적 공급을 위한 중장기 방안을 논의하는 자리를 자주 갖겠다"고 말했다. 이어 "업계 차원에서도 유사시에 대비해 주요 곡물의 재고와 계약 물량을 충분히 확보하는 등 자체적 노력을 기울여 달라"고 당부했다.

