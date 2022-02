[올림픽]차준환 프리스케이팅서 쿼드러플 토루프 승부수

쿼드러플 두 번 시도…사상 첫 올림픽 톱5 기대

하뉴 유즈루 전인미답 쿼드러플 악셀 예고

한국 피겨스케이팅 간판 차준환(고려대)이 프리스케이팅에서 쿼드러플(4회전) 점프를 두 번 시도한다.

올림픽 자료에 따르면 그는 10일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 하는 2022년 베이징 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에서 첫 번째와 두 번째 점프 과제로 각각 쿼드러플 토루프와 쿼드러플 살코를 예고했다.

쿼드러플 토루프는 같은 발로 도약과 착지를 하며 네 바퀴 회전하는 토 점프다. 기본 점수가 9.5점으로, 트리플(3회전) 토루프(4.2점)보다 두 배 이상 많다. 차준환의 성공률은 낮은 편이다. 금메달을 목에 건 지난달 국제빙상경기연맹(ISU) 4대륙선수권대회에서도 착지 과정에서 넘어져 언더로테이티드(점프 회전수가 90도 이상 180도 이하 부족) 판정을 받았다. 승부수나 다름없어 성공한다면 사상 첫 올림픽 톱10은 물론 톱5까지 내다볼 수 있다.

쿼드러플 살코는 안쪽 뒷날로 도약해 네 바퀴를 회전하는 점프다. 이 또한 기본 점수(9.7점)가 트리플 살코(4.3점)보다 두 배 이상 높다. 차준환은 4대륙선수권대회에서 두 차례 시도해 모두 클린 처리하는 등 높은 성공률을 자랑한다. 지난 8일 베이징올림픽 쇼트프로그램에서도 너끈히 해내 기술점수(TES) 54.30점, 예술점수(PCS) 45.21점, 총점 99.51점으로 스물아홉 명 가운데 4위를 기록했다.

프리스케이팅 순서는 쇼트프로그램 순위 역순이다. 차준환은 스물네 명 가운데 스물한 번째로 연기를 펼친다. 고난도 점프를 두 차례 선보인 뒤 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프를 뛴다. 이어 플라잉 카멜 스핀, 스텝 시퀀스로 호흡을 가다듬고 트리플 악셀-더블 토루프 콤비네이션 점프, 트리플 악셀을 차례대로 선보인다. 그 뒤 트리플 러츠-싱글 오일러-트리플 살코 콤비네이션 점프와 트리플 플립 점프를 시도하고 코레오 시퀀스, 체인지 풋 싯 스핀, 체인지 풋 콤비네이션 스핀으로 연기를 마무리한다.

쇼트프로그램에서 쿼드러플 점프를 놓친 하뉴 유즈루(일본)는 쿼드러플 점프를 네 차례 시도한다. 아무도 성공하지 못한 쿼드러플 악셀은 첫 번째 과제로 수행한다. 앞으로 향하던 날 끝으로 도약해 네 바퀴 반을 도는 고난도 기술이다. 전인미답의 영역을 밟아 쇼트프로그램 부진(95.15점)을 씻겠다는 각오다. 쇼트프로그램에서 세계기록(113.97점)을 작성한 네이선 첸(미국)은 다섯 차례 쿼드러플 점프를 선보인다. 2위(108.12점) 가기야마 유마(일본)는 세 차례, 3위(105.90점) 우노 쇼마(일본)는 다섯 차례를 각각 예고했다.

