창원시, 3년 연속 행안부 ‘지자체 혁신평가’ 우수기관 선정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 행정안전부 ‘2021년 지방자치단체 혁신평가’에서 3년 연속으로 우수기관에 선정됐다고 9일 밝혔다.

지방자치단체 혁신평가는 전국 243개 지방자치단체의 혁신 노력과 성과를 기관 자율혁신, 참여와 협력, 포용적 행정, 신뢰받는 정부, 혁신확산 및 국민 체감 등 5개 항목과 14개 세부 지표로 평가한다.

창원시는 ‘소통과 공감으로 시민이 체감하는 혁신’을 목표로 혁신 실행계획을 수립해 2개 대표 과제를 비롯해 3개 분야 17개 과제를 발굴하고 진행했다.

그 결과 ‘4不(불안·불편·불쾌·불만 최소화) 혁신’, ‘우리 동네 한걸음 The 프로젝트’ 추진, ‘으뜸마을 만들기 사업’ 추진, ‘차량행정 모바일 전자고지’ 도입, ‘창원형 데이터댐 공공데이터리움’ 구축 등이 우수 혁신사례로 평가됐다.

특히 공공데이터 개방 성과가 우수하며 공유자원 및 서비스의 관리 체계 구축과 홍보 노력이 시민이 체감하는 공공서비스 제공 분야에서 호평받았다.

김종필 정책기획관은 “이번 평가 결과를 바탕으로 강점은 더욱 살리고 미흡한 점은 보완해 특례시라는 변화된 도시 위상과 행정 서비스를 시민이 체감할 수 있도록 행정 혁신에 내실을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

