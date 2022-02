광주 남부소방서, 겨울철 대형공사장 현지적응훈련 실시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서는 9일 남해오네뜨 등 2개소를 대상으로 겨울철 화재 예방을 위해 현지적응훈련을 실시했다

대형공사장은 용접 등의 작업 시 안전수칙을 준수하지 않아 발생하는 경우가 대부분이며 인화성ㆍ가연성ㆍ폭발성 등의 위험물을 취급하고 있어 사고 발생 시 대형 화재로 이어질 우려가 크다.

이에 남부소방서는 대형공사장에서 발생할 수 있는 재난을 대비하여 신속한 출동과 대응능력을 향상하는 데 중점을 두고 훈련을 진행했다.

주요 훈련 내용은 ▲ 공사장 내 위험요인 및 건축물 구조 확인 ▲ 소방차량 호스 연장 후 방수 ▲ 피난통로 확인 ▲ 소방차 진입로 확인 ▲ 인근 소방용수시설 확인 등이다.

고중현 119재난대응단장은 “최근 빈번하게 일어나는 공사장 화재에 대비해 공사장 관계인에게 체계적인 교육을 진행하고 현장 활동 대원들의 지속적인 현지적응훈련을 통해 유사시 대응능력을 강화해 나가겠다”라고 말했다.

