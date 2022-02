우리금융, 지난해 당기순익 98% 늘어 2조5879억원…주당 900원 배당

[아시아경제 송승섭 기자] 우리금융그룹이 전년대비 100% 가까이 증가한 당기순이익을 기록했다. 비은행 포트폴리오 강화와 판매·비용관리비를 관리한 영향이다. 배당수준은 코로나19 수준을 회복해 역대 최대인 주당 900원으로 결정됐다.

9일 우리금융 경영실적 발표에 따르면 지난해 4분기 당기순이익 3900억원을 포함한 지난해 연간 당기순이익은 2조5879억원이다. 직전년도 1조3073억원보다 98.0% 증가한 것으로 역대 최대다.

이자이익과 비이자이익을 합한 순영업수익은 8조3440억원으로 전년 대비 22.3% 늘었다. 이중 이자이익은 6조9857억원이다. 중소기업 중심의 대출과 저비용성 예금 증대 노력으로 수익구조가 개선되며 전년 대비 16.5% 증가했다. 비이자이익은 1조3583억원으로 1년 전보다 65.2% 확대됐다. 우리금융은 영업부문 호조와 핵심 수수료이익의 턴어라운드가 영향을 미쳤다는 설명이다.

자산건전성은 고정이하여신(NPL)비율과 연체율이 각각 0.30%, 0.21%다. 여신 취급 시 리스크를 중시하면서 역대 최저 수준으로 관리됐다. 우량자산비율과 NPL커버리지비율도 각각 89.4%, 192.2%로 양호한 수준이었다.

그룹의 판매관리비용률은 전사적으로 추진한 비용 효율화 정책으로 전년 55.0% 대비 7.5%포인트 감소한 47.5%로 개선됐다.

배당금은 호실적에 따라 코로나19 이전 수준 이상으로 회복시켰다. 중간배당 150원을 포함해 역대 최대인 주당 900원으로 공시했다.

자회사 별로는 우리은행이 2조3755억원의 당기순이익을 달성했다. 우리카드는 2007억원, 우리금융캐피탈 1406억원, 우리종합금융 799억원 등이었다.

실적발표 컨퍼런스콜에 참석한 손태승 우리금융그룹 회장은 “지난해 완전민영화로 조성된 성장 모멘텀을 바탕으로 사업포트폴리오 확충 등 새로운 도약을 위해 적극 노력하겠다”며 “디지털에 강한 글로벌 리딩금융그룹으로의 도약을 중·장기 로드맵으로 설정했다”고 설명했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr