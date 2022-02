재택치료 체계 전환을 앞두고 있는 9일 서울 마포구청에 마련된 재택치료전담팀에서 직원들이 재택치료자들에게 전달할 건강키트와 치료약을 분류하고 있다./강진형 기자aymsdream@

