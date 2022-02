제8대 총장 취임, 임기 3년

[아시아경제 한진주 기자] 학교법인 대우학원은 8일 이사회에서 이수훈 아주대 기계공학과 교수를 아주자동차대학 신임 총장으로 선임했다고 9일 밝혔다.

이수훈 신임 총장은 1957년생으로 서울대 기계설계학과를 졸업하고 미국 위스콘신대학에서 기계공학 석·박사를, 미국 마켓대학에서 경영학석사(MBA)를 받았다.

이후 위스콘신대학 조교수, 대우자동차 기술연구소 연구실장을 거쳐 1992년부터 아주대 기계공학과 교수로 재직해왔다.

임기는 2022년 3월1일부터 3년이다.

