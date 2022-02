김부겸 국무총리가 9일 호흡기 진료 지정 의료기관인 서울 종로구 예림이비인후과를 방문해 동네 병·의원 중심 의료대응 현장점검을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.