민주당 "김혜경씨 ,'과잉 의전' 논란 추가 사과 검토"

우상호 "언제 어떤 방식으로 할지 논의 중"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 배우자인 김혜경씨가 과잉 의전 논란과 관련해 추가 사과를 하는 방안을 검토하고 있다.

우상호 민주당 선대위 총괄본부장은 이날 여의도 민주당사에서 기자들과 만나 '후보 배우자의 사과 일정이나 자리가 있느냐'는 질문에 "이낙연 총괄선대위원장의 입장 표명도 있고 해서 지금 그 문제(김혜경씨의 사과)를 준비하고 있다"며 "언제 어떤 방식으로 할지 논의 중"이라고 말했다.

사과가 결정됐냐는 질문에 대해서도 우 의원은 "그쪽 방향으로 논의하고 있다"며 "사과 문제를 포함해 새롭게 반전의 계기를 만든다고 보일 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이에 앞서 이낙연 총괄선대위원장은 기자들과 만나 "진솔하게 인정하고 겸허히 사과하는 것이 필요하다고 생각한다"며 "진솔과 겸허라는 것이 무엇을 의미할지 잘 새겨주시길 바란다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr