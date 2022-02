솔루스첨단소재, 작년 영업익 20억원…전년비 93.5%↓

유럽 전력난·원자재값 상승 및 헝가리 공장 운영비 증가 영향

생산량 늘며 매출은 31.4% 증가한 3812억원 '사상 최대'

솔루스첨단소재는 지난해 연결기준 영업이익이 전년보다 93.5% 감소한 20억원을 기록했다고 9일 공시했다. 매출은 3812억원으로 전년대비 31.4% 증가, 2019년 전신인 두산솔루스 분할 설립 이해 최대 실적을 경신했다.

유럽 전력난 심화 및 원자재 가격 상승, 헝가리 전지박 제1공장 양산에 따른 운영비 증가 등으로 비용이 늘었지만 생산량이 안정적인 성장세를 보인 데 따른 것이다.

사업별로는 전지박사업부문(전지박·동박)은 지난해 매출 2414억원으로 역대 최대 실적을 거뒀다. 전지박 사업은 헝가리 전지박 제1공장 가동으로 본격 매출이 발생했다. 5G·반도체·스마트칩·항공우주용 동박 포트폴리오를 보유한 동박 사업의 안정적인 성장세도 전지박사업부문의 실적을 뒷받침했다.

첨단소재사업부문(전자소재·바이오)도 사상 최대 매출인 1398억원을 달성했다. 전자소재 사업은 발광 소재 고객 다변화와 비발광 소재로의 영역 확장에 모두 성공하며 첨단소재사업부문 실적을 견인했다. 바이오 사업 역시 세라마이드 소재가 고객사들의 핵심 소재 채택으로 매출 기여도를 높였다.

솔루스첨단소재는 올해 매출 목표를 6000억 원으로 제시했다. 지난 해보다 57% 늘어난 수치다.

곽근만 솔루스첨단소재 최고재무책임자(CFO)는 "글로벌 전기차 수요 급증, 5G 투자 재개, 유기발광다이오드(OLED) 패널 대세화 그리고 바이오 소재 기술 고도화에 힘입어 전 사업부문별 고객 맞춤형 소재 개발로 미래 성장 기회를 확보할 것"이라며 "특히 올해는 헝가리 전지박 제2공장 완공과 신규 공급계약 체결, 고수익 하이엔드 동박 판매 증대, 중국 OLED 소재 공장 양산 개시, 바이오 소재 응용처 확대로 글로벌 소재 기업으로서의 위상을 확실히 다지겠다"고 말했다.

한편 솔루스첨단소재는 이날 이사회에서 작년에 이어 2년 연속 배당을 결의했다. 현금 배당액은 보통주 1주당 100원이다.

